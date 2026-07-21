30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Võtab 45% vähem ruumi
Kaks virnas korvi, kaks rooga
Krõbe ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Airi tehnoloogiale
Valmistage kaks rooga, mis valmivad samal ajal
Meie kompaktne kahe virnas korviga Airfryer muudab maitsvate roogade valmistamise lihtsaks ja säästab köögi tasapinnal 45% ruumi.*
Eriti suur 10 l Airfryer kahe üksteise kohal oleva 5 l korviga. See peresuuruses kuumaõhufritüür mahutab hõlpsalt kuni 1,4 kg friikartuleid, 2 kg köögivilju või 24 kanakoiba. Mõlemasse 5 l korvi mahub vabalt ka terve 1,2 kg kana.
Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saate nautida täiuslikult krõbedaid ja mahlaseid roogasid. Ülevalt tulev kuum õhk ringleb ümber toidu ja tagab iga kord ühtlase küpsetustulemuse.
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Positiivsed omadused
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Võrreldes muude Philips Airfryeri mudelitega
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
Ettevõtte laboris sooritatud NA46x-i mõõtmised lõhe ja kana rinnafileega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda