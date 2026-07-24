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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Võtab 45% vähem ruumi
Kaks virnas korvi, kaks rooga
Krõbe ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Airi tehnoloogiale
Valmistage kaks rooga, mis valmivad samal ajal
Meie kompaktne kahe virnas korviga Airfryer muudab maitsvate roogade valmistamise lihtsaks ja säästab köögi tasapinnal 45% ruumi.*
Eriti suur 10 l Airfryer kahe üksteise kohal oleva 5 l korviga. See peresuuruses kuumaõhufritüür mahutab hõlpsalt kuni 1,4 kg friikartuleid, 2 kg köögivilju või 24 kanakoiba. Mõlemasse 5 l korvi mahub vabalt ka terve 1,2 kg kana.
Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saate nautida täiuslikult krõbedaid ja mahlaseid roogasid. Ülevalt tulev kuum õhk ringleb ümber toidu ja tagab iga kord ühtlase küpsetustulemuse.
5.0
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Positiivsed omadused
Kompaktne, suured sahtlid
Negatiivsed omadused
ventilatsioon külje peal
See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Positiivsed omadused
kompaktne, mahutab palju
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Brolis
12/06/2026
Lietuva
Pakeičia orkaitę
Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.
Positiivsed omadused
Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
Võrreldes muude Philips Airfryeri mudelitega
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
Ettevõtte laboris sooritatud NA46x-i mõõtmised lõhe ja kana rinnafileega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda