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  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu
  • Kaks rooga, 45% ruumisäästu

Airfryer 4000 Stacked Dual BasketAirfryer

NA462/80

5
| (21) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kaks rooga, 45% ruumisäästu
Meie kahe virnas korviga kuumaõhufritüür küpsetab kaks rooga korraga, säästes samas ruumi. Mis veelgi parem: road on tänud vertikaalsele Rapid Airi tehnoloogiale alati mõnusalt krõbedad ja mahlased.
Kuva kõik eelised

Mõlemad road küpsevad täiuslikult ja samal ajal

Kaks rooga, 45% ruumisäästu

  • Võtab 45% vähem ruumi

  • Kaks virnas korvi, kaks rooga

  • Krõbe ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Airi tehnoloogiale

  • Valmistage kaks rooga, mis valmivad samal ajal

Virnastatud disain võtab köögi tasapinnal poole vähem ruumi

Virnastatud disain võtab köögi tasapinnal poole vähem ruumi

Meie kompaktne kahe virnas korviga Airfryer muudab maitsvate roogade valmistamise lihtsaks ja säästab köögi tasapinnal 45% ruumi.*

Kaks virnas korvi, kahekordne mahutavus

Kaks virnas korvi, kahekordne mahutavus

Eriti suur 10 l Airfryer kahe üksteise kohal oleva 5 l korviga. See peresuuruses kuumaõhufritüür mahutab hõlpsalt kuni 1,4 kg friikartuleid, 2 kg köögivilju või 24 kanakoiba. Mõlemasse 5 l korvi mahub vabalt ka terve 1,2 kg kana.

Krõbe ja läbinisti küps kuni 90% vähema rasvaga**

Krõbe ja läbinisti küps kuni 90% vähema rasvaga**

Tänu Rapid Airi tehnoloogiale saate nautida täiuslikult krõbedaid ja mahlaseid roogasid. Ülevalt tulev kuum õhk ringleb ümber toidu ja tagab iga kord ühtlase küpsetustulemuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

21

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Positiivsed omadused

Kompaktne, suured sahtlid

Negatiivsed omadused

ventilatsioon külje peal

See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Positiivsed omadused

kompaktne, mahutab palju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Pakeičia orkaitę

Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.

Positiivsed omadused

Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes muude Philips Airfryeri mudelitega

  2. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega

  3. Ettevõtte laboris sooritatud NA46x-i mõõtmised lõhe ja kana rinnafileega võrdluses A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda