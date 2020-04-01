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Tootmine lõpetatud

6000 seriesKõrvasisesed mikrofoniga kõrvaklapid

PRO6305BK/00

3
| (2) Auhinnad
Kõik, mida te vajate
Muusikaloendid, taskuhäälingud, kõned – need juhtmega kõrvasisesed kõrvaklapid tagavad alati selge heli. Lisaks ühilduvad need suure eraldusvõimega helidega, tänu millele kuulete oma lemmikuid voogedastusteenuseid paremini.
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Kõik, mida te vajate

  • 12,2 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Integreeritud mikrofon

  • Mustad

  • Kõrvasisesed

Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon selge heli jaoks

Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.

Suure eraldusvõimega heli. Kuulake rohkemat

Armastate oma suure eraldusvõimega voogedastusteenust? Nende suure eraldusvõimega kõrvaklappidega kuulete veelgi paremini. Kõrvaklapid suudavad edastada kuni 40 kHz sagedusega helisid, võimaldades teil kuulata rohkem detaile ka liikvel olles.

3 vahetatavat kummist otsikut. Kindel sobivus

Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses kummist otsikut tagavad ideaalse sobivuse. Nautige kogu päeva kestvat mugavust ja suurepärast passiivset mürasummutust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

2

Auhinnad

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Positiivsed omadused

Sunet foarte bun

Negatiivsed omadused

Cablul nu este anti-incurcare

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Positiivsed omadused

Semmi

Negatiivsed omadused

Drága és nem tudja azt amit ígér

See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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