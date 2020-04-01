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Tootmine lõpetatud
PRO6305BK/00
12,2 mm draiverid / suletud tagaosa
Integreeritud mikrofon
Mustad
Kõrvasisesed
Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.
Armastate oma suure eraldusvõimega voogedastusteenust? Nende suure eraldusvõimega kõrvaklappidega kuulete veelgi paremini. Kõrvaklapid suudavad edastada kuni 40 kHz sagedusega helisid, võimaldades teil kuulata rohkem detaile ka liikvel olles.
Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses kummist otsikut tagavad ideaalse sobivuse. Nautige kogu päeva kestvat mugavust ja suurepärast passiivset mürasummutust.
3.0
5-st
2
Auhinnad
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Positiivsed omadused
Sunet foarte bun
Negatiivsed omadused
Cablul nu este anti-incurcare
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Positiivsed omadused
Semmi
Negatiivsed omadused
Drága és nem tudja azt amit ígér
See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
See arvustus tehti tootele 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal