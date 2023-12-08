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Kõrvaklapid
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6000 series Kõrvasisesed mikrofoniga kõrvaklapid
Tootmine lõpetatud
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PRO6305BK/00
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iOS- ja Android-seadmetele
Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.
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