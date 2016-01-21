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Tootmine lõpetatud
ComfortCuti painduvad raseerimispead
Painduvad raseerimispead
Ümarate äärtega ComfortCuti lõiketerad libisevad sujuvalt teie nahal, mistõttu on alati tagatud nahalähedane ja mugav raseerimine.
Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt näo ja kaela iga kumerusega.
Juhtmega kasutamine kindlustab usaldusväärse raseerimise, millele võite alati kindel olla
4.5
5-st
335
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.