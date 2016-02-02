30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
DualPrecisioni painduvad raseerimispead
50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Väljalükatav piirel
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt näo ja kaela iga kumerusega.
Esimene tera tõstab karva üles, samas kui teine lõikab mugavalt nahalähedaselt - ikka selleks et tulemus oleks tõeliselt sile.
4.6
5-st
66
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Ilmarine
02/02/2016
Latvija
Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks
Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Imants
26/10/2015
Latvija
Kinnitatud ostja
Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !
Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
AndyT
04/03/2018
Polska
Golarka wysokiej jakości
Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.