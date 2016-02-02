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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000 PowerTouchpardel

PT860/16

4.6
| (66) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
DualPrecision
Habemeajamissüsteem PowerTouch lisab teie hommikule võimsust. Ühe laadimiskorraga kauem kestev, täielikult pestavate peade ja DualPrecisioni teradega pardel tagab puhtama raseerimise. Tänu habemeajamissüsteemile PowerTouch saate oma hommikused toimingud alati kiiresti ära teha.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Haarab rohkem karvu

DualPrecision

  • DualPrecisioni painduvad raseerimispead

  • 50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Väljalükatav piirel

DualPrecisioni raseerimispead raseerivad pikki ja lühikesi karvu.

DualPrecisioni raseerimispead raseerivad pikki ja lühikesi karvu.

DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt näo ja kaela iga kumerusega.

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Suurepärased Lift & Cut terad tõstavad karvad üles, et neid saaks veelgi nahalähedasemalt raseerida

Esimene tera tõstab karva üles, samas kui teine lõikab mugavalt nahalähedaselt - ikka selleks et tulemus oleks tõeliselt sile.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.6

5-st

66

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

02/02/2016

Latvija

Latvija

Ātra uzlāde, ilgs darbības laiks

Šo skuvekli var uzlādēt ļoti ātri un, ņemot vērā manus skūšanās paradumus (es to daru 6 reizes nedēļā), bez papildus uzlādes tas darbojas aptuveni vienu mēnesi. Autonomas darbības jomā šis skuveklis ir labs, lai gan iepriekšējais manis lietotais modelis (HQ8850) joprojām nav pārspēts - Philishave bez uzlādes strādāja gandrīz divus mēnešus.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

26/10/2015

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Šis skuveklis ir vienkārši brīnišķīgs !

Ļoti labs produkts par adekvātu cenu.Nejēdz zīm sk

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

04/03/2018

Polska

Polska

Golarka wysokiej jakości

Używam od roku golarki Philips PT860. Zdecydowałem się ponownie na Philipsa, ponieważ poprzednia golarka tego producenta wytrzymała 200 (dwieście) miesięcy. W porównaniu do poprzedniego modelu, PT860 jest lżejsza i cichsza. Głowice golą bardzo dokładnie i nie wywołują podrażnień skóry. Brak ruchomej głowicy jest dla mnie zaletą, ponieważ można precyzyjniej wygalać niektóre miejsca, np. pod nosem. Akumulator wystarcza na ok. 20 goleń. Do wad można zaliczyć przycisk trymera, palec się po nim ślizga i trzeba dość mocno nacisnąć, aby się otworzył. Ładowarka mogłaby mieć skręcany, sprężynujący przewód, jak w słuchawce telefonu.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 