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Shaver series 5000 PowerTouch pardel

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Shaver series 5000 PowerTouchpardel

PT920/18

Shaver series 5000 PowerTouch pardel

Tootmine lõpetatud

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  • Kuidas pardlit Philips S5000–S7000 puhastada | Lihtne samm-sammuline juhend
    Kuidas pardlit Philips S5000–S7000 puhastada | Lihtne samm-sammuline juhend

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 3.2 MB
  • 14 April 2022

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 9.2 MB
  • 18 April 2022

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