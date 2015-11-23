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Tootmine lõpetatud
TripleTracki pöörlevad pead
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Väljalükatav piirel
Laadimisalus ja kott
TripleTracki raseerimispead - kolm ringikujulist lõiketera - katavad korraga 50% rohkem nahapinda. DualPrecisioni avad ja augud võimaldavad mugavalt raseerida nii pikki kui ka lühikesi karvu.
Raseerimispead painduvad, et olla pidevalt nahaga kontaktis, ning pöörlevad, et anda liigutustele lisamõõdet - kõik see tagab nahalähedase, kiire ja mugava raseerimise.
DualPrecisioni lõiketerad raseerivad mugavalt nii pikad kui ka lühikesed karvad. 1. Avad on pikkade karvade jaoks. 2. Augud lühikeste karvade jaoks.
4.1
5-st
30
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.