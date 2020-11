60+ raseerimisminutit, üks tund laadimist

Energiatõhus, võimas ja kauakestav liitium-ioonaku tagab ühe laadimisega rohkem raseerimiskordi. Laadige pardlit ühe tunni ja tulemuseks on 60+ minutit raseerimisaega - s.t. ligikaudu 20 raseerimiskorda. Pardel reguleerib automaatselt oma võimsust, et see vastaks teie raseerimisviisile, mistõttu tegelik raseerimisaeg võib olla erinev. Laadige pardlit 3 minutit ja pardel on üheks raseerimiseks valmis.