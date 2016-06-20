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  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid
  • Lõigake oma pereliikmete juukseid

Tootmine lõpetatud

juukselõikur perele

QC5115/15

4.7
| (674) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Lõigake oma pereliikmete juukseid
Pereliikmete juuste lõikamine pole kunagi lihtsam olnud. Sellel juukselõikuril on võimas, ent ülivaikne mootor, kerge ja ergonoomiline disain ning nahale ohutud terad ja piiotsad - mis tagavad parimad tulemused laste ja ka täiskasvanute juuste lõikamisel.
Kuva kõik eelised

meie vaikseima, nii täiskasvanutele kui ka lastele mõeldud juukselõikuriga

Lõigake oma pereliikmete juukseid

  • Roostevabast terasest terad

  • 11 pikkuseseadet

  • Juhtmega kasutamine

Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Lõigake juuksed täpselt soovitud pikkuseni. Valige üks üheteistkümnest 2 mm sammuga pikkuseseadest vahemikus 3 mm kuni 21 mm või eemaldage kamm väga nahalähedaseks 0,5 mm raseerimiseks.

Vaikne ja suur jõudlus

Vaikne ja suur jõudlus

Philipsi peresõbralikud juukselõikurid on samasuguse jõudlusega aga kasutamisel on sujuvama käiguga Selle mootor on disainitud töötama vähema vibratsiooniga, et juuste lõikamine oleks sujuvam.

Ümarad kammid, et vältida takerdumist ja ärritust

Ümarad kammid, et vältida takerdumist ja ärritust

Selle juukselõikuri lõiketeradel ja kammidel on ümarad otsad, et juukselõikus oleks ohutu ja viperusteta.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-612375

Arvustused

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4.7

5-st

674

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

20/06/2016

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Atsauksme

Labdien!Esmu ļoti apmierināts ar pirkumu.ērti lietojams,kluss.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

10/10/2015

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Izdevīgs lietošanai

Lietoju jau divus gadus un esmu apmierināta, jo nav jāieeļļo un ir tikai viens uzgalis ar kuru regulē griešanas garumus un to var noņemt, ja vajag .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 ģimenes matu griežamā ierīce

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.