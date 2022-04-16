10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Juukselõikurid
Kõik seeriad
juukselõikur perele
Tootmine lõpetatud
Tugi
QC5115/15
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
Tähtsa teabe juhend
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
Kõik (2)
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata