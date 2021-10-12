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  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBladeVahetustera

QP210/50

4.2
| (56) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
Philipsi OneBlade on uus revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab iga pikkusega habet piirata, raseerida ning selgeid jooni ja servasid luua. Unustage mitmed etapid ja seadmed. OneBlade teeb seda kõike.
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Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet

  • Piiramine, kujundamine, raseerimine

  • 1 x originaal

  • Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega

  • Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutuskuud* ja hoiab teie enesetunde värskena

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philipsi OneBlade on revolutsiooniline uus hübriidraseerija, mille abil saab igas pikkuses habet piirata ja raseerida ning kujundada selgeid ja puhtaid piirjooni. Selle kahekordne kaitsesüsteem – libisev kate koos ümarate otstega – muudab raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia tagab kiiresti liikuva tera, mis läheb läbi igas pikkuses habemest.

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega

Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega

Sobib nii OneBlade’i (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) kui ka OneBlade Pro-ga (QP65xx, QP66xx)

Lõiketera, mis ei kaota kergelt oma teravust

Lõiketera, mis ei kaota kergelt oma teravust

Vastupidav roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutamiskuud*, et hoida seda värsket tunnet. Kui lõiketerale ilmub asendamise indikaator – väljutusikoon –, siis ei pruugi lõiketera toimivus enam optimaalne olla. Parima raseerimiskogemuse saamiseks on aeg kaaluda lõiketera vahetamist

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.2

5-st

56

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

12/10/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobry produkt

Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

16/08/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

15/08/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super

Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.