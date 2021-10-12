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Tootmine lõpetatud
Piiramine, kujundamine, raseerimine
1 x originaal
Sobib kõikide OneBlade’i käepidemetega
Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutuskuud* ja hoiab teie enesetunde värskena
Philipsi OneBlade on revolutsiooniline uus hübriidraseerija, mille abil saab igas pikkuses habet piirata ja raseerida ning kujundada selgeid ja puhtaid piirjooni. Selle kahekordne kaitsesüsteem – libisev kate koos ümarate otstega – muudab raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogia tagab kiiresti liikuva tera, mis läheb läbi igas pikkuses habemest.
Sobib nii OneBlade’i (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) kui ka OneBlade Pro-ga (QP65xx, QP66xx)
Vastupidav roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutamiskuud*, et hoida seda värsket tunnet. Kui lõiketerale ilmub asendamise indikaator – väljutusikoon –, siis ei pruugi lõiketera toimivus enam optimaalne olla. Parima raseerimiskogemuse saamiseks on aeg kaaluda lõiketera vahetamist
4.2
5-st
56
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
ArKazama
12/10/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobry produkt
Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Darkol
16/08/2021
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Wit123
15/08/2021
Polska
Kinnitatud ostja
Super
Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.