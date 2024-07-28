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Tootmine lõpetatud
Piiramine, viimistlemine, raseerimine
Igas pikkuses habemele
3 külgeklõpsatavat habemekammi
Laetav, märjalt ja kuivalt kasutatav
Näo- ja kehahoolduseks mõeldud Philips OneBlade piirab, kujundab ja raseerib mis tahes pikkuses karvu. Tänu ümaratele servadele ja libisevale kattekihile tagab see lihtsa ja mugava raseerimise. 200 korda sekundis liikuv lõiketera on tõhus isegi pikemate karvade lõikamisel.
Piirake oma eelistatud habemepikkusele. Philips OneBlade'il on 3 habemekammi 1 mm vaevumärgatava habeme, 3 mm veidi pikema habeme ja 5 mm pika habeme jaoks.
Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat karva.
4.6
5-st
3078
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
K.N.
28/07/2024
Eesti
Super toode!
Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Bublik777
05/04/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea
Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
osiearl
15/02/2022
Eesti
Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !
Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !
Positiivsed omadused
lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !
Negatiivsed omadused
juuste piiramiseks eriti ei sobi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.