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OneBlade: trimmib, viimistleb, raseerib
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OneBlade
Tootmine lõpetatud
Tugi
QP2520/30
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Kasutusjuhend
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Kuidas ma tean, kas minu Philips OneBlade on täis laetud?
Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?
Kuidas tuleb Philips OneBlade’i puhastada?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Millal ma peaksin oma Philipsi OneBlade'i tera vahetama?
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