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  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
  • Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBladeNägu

QP2724/20

4.6
| (3078) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet
Philipsi OneBlade on uus revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab igas pikkuses habet piirata, raseerida ning kujundada selgeid piirjooni. Enam pole vaja mitut toimingut ega tööriista. OneBlade teeb seda kõike!
Kuva kõik eelised

Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirab, kujundab, raseerib igas pikkuses habet

  • Piirab, kujundab, raseerib

  • Originaallõiketera

  • Viis-ühes reguleeritav kamm

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philips OneBlade’il on näohoolduse jaoks välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia, mis raseerib ja piirab igas pikkuses habet. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogial on kiiresti liikuvad lõiketerad (kuni 12 000 korda minutis), mistõttu on see ka tõhus pikema habeme puhul.

Viis-ühes reguleeritav kamm

Viis-ühes reguleeritav kamm

Uue 5-ühes reguleeritava kammiga saate teha rohkem. Ainulaadne avatud kamm tagab tõhusa piiramise isegi pika ja paksu habeme puhul.

Raseerige mugavalt

Raseerige mugavalt

OneBlade ei raseeri nii lähedalt kui traditsiooniline lõiketera – seega on see nahale õrn. Liikuge vastukarva ja raseerige lihtsasti mis tahes pikkuses karvad.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • OneBlade

    OneBlade
    360 asenduslõiketera

    QP420/50
    • Piirake, viimistlege ja raseerige
    • 2 x 360 tera
    • Taaskäideldav paberpakend**
    • Lõiketera saab kasutada kuni 4 kuud*

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.6

5-st

3078

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

28/07/2024

Eesti

Eesti

Super toode!

Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu

05/04/2022

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Hea

Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

15/02/2022

Eesti

Eesti

Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !

Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !

Positiivsed omadused

lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !

Negatiivsed omadused

juuste piiramiseks eriti ei sobi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelkäijaga QP210

  2. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.