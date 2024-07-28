30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Piirake, viimistlege ja raseerige
2 x 360 tera
Taaskäideldav paberpakend**
Lõiketera saab kasutada kuni 4 kuud*
Philips OneBlade on uus revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab piirata ja raseerida igas pikkuses habet, kujundades selgeid ja puhtaid piirjooni. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Selle raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera, seega on see tõhus isegi pikema habeme puhul.
Sobib kõikide OneBlade'i toodetega: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Roostevabast terasest lõiketera, mis kestab kuni 4 kasutuskuud* ja hoiab teie enesetunde värskena. Kui lõiketera on kulunud, ilmub sellele väljavahetamise ikoon. Parima tulemuse saamiseks on aeg vahetada lõiketera.
4.6
5-st
3078
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
K.N.
28/07/2024
Eesti
Super toode!
Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Bublik777
05/04/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea
Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
osiearl
15/02/2022
Eesti
Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !
Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !
Positiivsed omadused
lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !
Negatiivsed omadused
juuste piiramiseks eriti ei sobi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Parima raseerimistulemuse saavutamiseks. Kui raseeritakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.
Kui selleks on vahendid olemas