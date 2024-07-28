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Tootmine lõpetatud
Piirab, kujundab, raseerib
Lõiketera 360
Viis-ühes reguleeritav kamm
Philips OneBlade’il on näohoolduse jaoks välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia, mis raseerib ja piirab igas pikkuses habet. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Raseerimistehnoloogial on kiiresti liikuvad lõiketerad (kuni 12 000 korda minutis), mistõttu on see ka tõhus pikema habeme puhul.
Uuenduslik 360 tera liigub igas suunas ja kohandub teie näo kumerustega, võimaldades püsivat nahakontakti. Piirake ja raseerige lihtsalt ja mugavalt raskesti ligipääsetavaid kohti kõigest mõne tõmbega.
Ainulaadne kamm, mis tagab mugava ja tõhusa piiramise isegi pikkade ja tihedate karvade puhul.
4.6
5-st
3078
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
K.N.
28/07/2024
Eesti
Super toode!
Hea lihtne kasutada, käele kerge ja võtab väga naha lähedalt. Hea pisike otsik millega piirata või raseerida. Viis pluss toode!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade 360 QP2734/20 Nägu
Bublik777
05/04/2022
Eesti
Kinnitatud ostja
Hea
Soovin selle toodet kasutada meestele ja näistele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
osiearl
15/02/2022
Eesti
Lõikab siledaks, kompaktne ja tera vastubidav !
Olen pikka aega kasutanud seda lõikurit ja see on väga hea habeme lõikur ! Tera peab väga kaua vastu ja jätab sileda, puhta näo! ajan habet umbes 3-5 päeva tagant. See tera lõikab normaalselt kuni viimase kulumis hetkeni ! Kui tera on kulunud, siis tekkib terale kindel muster(fotodel näha ). Olen varem kasutanud Bra..ja Phil.. pardleid aga see on nendest praegu parim ja kerge ja kompaktne kotti või taskusse kaasa võtta ! Mahub prillikarpi !
Positiivsed omadused
lõikab siledaks viimase tera kulumiseni, kompaktne ja vastupidav !
Negatiivsed omadused
juuste piiramiseks eriti ei sobi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele QP2520/20 OneBlade
Võrreldes eelkäijaga QP210
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.