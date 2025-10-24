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Tootmine lõpetatud
Laetav liitiumioonaku
14 pikkusseadistusega täppiskamm
Märg- ja kuivkasutus
Akunäidik
Philips OneBlade’il on habeme jaoks välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia. See suudab raseerida igas pikkuses habet. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Selle raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera (12 000 korda minutis), seega on see tõhus – isegi pikema habeme puhul.
Uuenduslik 360 tera liigub kõigis suundades ja järgib näo iga kumerust, püsides nahaga pidevalt kontaktis ja tagades alati kontrolli. Saate hõlpsalt piirata ja raseerida ka kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades vähema tõmmete arvuga.
Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult piirata, saavutades ühtlase tulemuse. Valige üks 14-st pikkuseseadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühikeseks piiratud habe või pikem habe.
4.5
5-st
1034
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Krissu1
24/10/2025
Eesti
Kõik ühes habemeajamismasin
Väga mugav tööriist habeme ajamiseks! Kõik ühes masin, et habe piirata.
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Mihkel k
11/06/2025
Eesti
Habemepõõsa haldjas, kes ei hammusta
Philips OneBlade 360 on nagu habemehaldjas – lõikab täpselt, aga ei hammusta. Väga mõnus kogemus, kindlalt parim taoline toode, mida olen kasutanud.
Positiivsed omadused
Turvaline blade, hea aku kestvus, vahva disain
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha
Mihkel
11/06/2025
Eesti
Lihtne kasutada ja turvaline masin
Väga turvaline ja lihtne karvu ajada! Saab kõik pinnad puhtaks, kiiremini kui kunagi varem. Aku kestvus on väga hea.
Positiivsed omadused
Hea aku kestvus, lihtne kasutada, turvaline, kiire töö
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha
Parima raseerimistulemuse saavutamiseks. Kui raseeritakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.
Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.