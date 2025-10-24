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  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
  • Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet

Tootmine lõpetatud

OneBlade Pro 360Nägu + keha

QP6541/15

4.5
| (1034) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet
Philips OneBlade Pro on revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab piirata mis tahes pikkuses habet ning luua selgeid piirjooni. Unustage erinevad etapid ja seadmed. OneBlade teeb seda kõike.
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Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Piirake, kujundage ja raseerige igas pikkuses habet

  • Laetav liitiumioonaku

  • 14 pikkusseadistusega täppiskamm

  • Märg- ja kuivkasutus

  • Akunäidik

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philips OneBlade’il on habeme jaoks välja töötatud revolutsiooniline tehnoloogia. See suudab raseerida igas pikkuses habet. Topeltkaitsesüsteem, libisev kate ja ümarad piiotsad teevad raseerimise lihtsamaks ja mugavamaks. Selle raseerimistehnoloogia sisaldab kiiresti liikuvat lõiketera (12 000 korda minutis), seega on see tõhus – isegi pikema habeme puhul.

Uuenduslik lõiketera 360

Uuenduslik 360 tera liigub kõigis suundades ja järgib näo iga kumerust, püsides nahaga pidevalt kontaktis ja tagades alati kontrolli. Saate hõlpsalt piirata ja raseerida ka kõige raskemini ligipääsetavates piirkondades vähema tõmmete arvuga.

Piirake

Komplekti kuuluva reguleeritava täppiskammiga saate habet täiuslikult piirata, saavutades ühtlase tulemuse. Valige üks 14-st pikkuseseadistusest, et saavutada kas ühepäevane habe, lühikeseks piiratud habe või pikem habe.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

1034

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

24/10/2025

Eesti

Eesti

Kõik ühes habemeajamismasin

Väga mugav tööriist habeme ajamiseks! Kõik ühes masin, et habe piirata.

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

11/06/2025

Eesti

Eesti

Habemepõõsa haldjas, kes ei hammusta

Philips OneBlade 360 on nagu habemehaldjas – lõikab täpselt, aga ei hammusta. Väga mõnus kogemus, kindlalt parim taoline toode, mida olen kasutanud.

Positiivsed omadused

Turvaline blade, hea aku kestvus, vahva disain

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6652/61 Nägu + keha

11/06/2025

Eesti

Eesti

Lihtne kasutada ja turvaline masin

Väga turvaline ja lihtne karvu ajada! Saab kõik pinnad puhtaks, kiiremini kui kunagi varem. Aku kestvus on väga hea.

Positiivsed omadused

Hea aku kestvus, lihtne kasutada, turvaline, kiire töö

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele OneBlade Pro 360 QP6651/61 Nägu + keha

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima raseerimistulemuse saavutamiseks. Kui raseeritakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.

  2. Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks. Kui habet aetakse täielikult 2 korda nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.