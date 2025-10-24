See seade on väga hea. Varasemalt olin žileti kasutaja ja ei uskunud, et on midagi paremat. Aga pärast OneBlade enam žiletti kasutada ei taha. Seda on lihtne kasutada ja teeb oma töö väga hästi ära. Ning kuna reisin väga palju, siis on seda mugav kaasas kanda.