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Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 3000habemepiirel

QT4000/15

4.2

| (11) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

Täiusliku habeme tegemine on nüüd lihtsam

Kujundage oma soovi järgi habe selle habemepiirli abil. Täpsus alates 1 mm-st kuni 10 mm-ni.

Kuva kõik eelised

Kõige mugavam viis habeme tegemiseks

Täiusliku habeme tegemine on nüüd lihtsam

  • 1 mm täpsusega seaded

  • Roostevabast terasest terad

  • 10h laadimist,45min juhtmeta kasut.

1 mm täpsus

1 mm täpsus

Seadke piirel kõige madalamasse asendisse, et saavutada ideaalne 1 mm pikkune kolmepäevane habe.

Hõlpsasti valitavad ja lukustatavad pikkuseseaded vahemikus 1-10 mm

Hõlpsasti valitavad ja lukustatavad pikkuseseaded vahemikus 1-10 mm

Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja lukustamiseks rõngast: alustades lühikesest 1 mm habemest ja lõpetades 10 mm täishabemega; pikkusesammude vahe on täpselt 1 mm.

Saate täiusliku, kuid kaitstud raseerimistulemuse

Saate täiusliku, kuid kaitstud raseerimistulemuse

Philips 3000 habemepiiraja iseterituvad terad jäävad sama teravaks ja tõhusaks kui 1. päeval, et saavutada täiuslik, kuid samas kaitsev raseerimine, ikka ja jälle.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.2

5-st

11

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

1

28/04/2017

Latvija

Latvija

Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš

Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris

20/04/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.