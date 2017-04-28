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21
p
Päevad
06
t
Tunnid
15
m
Minutid
38
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Täiusliku habeme tegemine on nüüd lihtsam
Kujundage oma soovi järgi habe selle habemepiirli abil. Täpsus alates 1 mm-st kuni 10 mm-ni.
1 mm täpsusega seaded
Roostevabast terasest terad
10h laadimist,45min juhtmeta kasut.
Seadke piirel kõige madalamasse asendisse, et saavutada ideaalne 1 mm pikkune kolmepäevane habe.
Keerake soovitud pikkuseseade valimiseks ja lukustamiseks rõngast: alustades lühikesest 1 mm habemest ja lõpetades 10 mm täishabemega; pikkusesammude vahe on täpselt 1 mm.
Philips 3000 habemepiiraja iseterituvad terad jäävad sama teravaks ja tõhusaks kui 1. päeval, et saavutada täiuslik, kuid samas kaitsev raseerimine, ikka ja jälle.
4.2
5-st
11
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Kinnitatud ostja
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody