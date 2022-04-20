30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugi
QT4000/15
Tootmine lõpetatud
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
Mida tähendavad minu Philipsi Groomeri sümbolid?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist