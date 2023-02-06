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Tootmine lõpetatud
PowerCuti lõiketerad
Ühe puudutusega avatav
Nii juhtmega kui juhtmeta lahendus
Philipsi pardel tagab puhta ja mugava viimistluse. Selle 27 PowerCut tera lõikavad igat karva otse naha pinnalt, tagades iga kord ühtlase ja sileda raseerimise.
Pardel, mis on loodud hoidma nahaga ühtlast kontakti ilma seda sisse lõikamata. 4D Flex pead painduvad ja töötavad iga kord 4 suunas, et raseerimine oleks puhas.
Elektrilise pardli puhastamine on lihtne. Saate hõlpsalt avada raseerimispea ja seda vee all puhtaks loputada.
4.6
5-st
618
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Mariis
06/02/2023
Eesti
Hind hea, kvaliteet väga hea
Lihtne ning mugav kasutada. Aku kestab väga hästi ning masin teeb enda tööd hästi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000
Duet1
07/01/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Labs produkts!
Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.
Positiivsed omadused
Viss labi
Negatiivsed omadused
Nekas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis
Marx796
25/11/2025
Latvija
Kinnitatud ostja
Perfekti.
Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.