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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
S1142/00
S3143/00
S3242/12
S3244/12
S3343/13
X3002/00
X3003/00
ComfortCut lõiketerad
Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga
Sobib S5000 seeria ümara kujuga
27 iseterituvat lõiketera lõikavad ühtlaselt iga karva otse nahapinna kõrguse kohalt, et tagada iga kord sile ja ühtlane viimistlus. Meie iseterituvad lõiketerad jäävad kahe aasta vältel justkui uuteks.
Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories
1. Avage pardel, vajutades vabastusnuppu. 2. Eemaldage fiksaator, pöörates lukku vastupäeva. 3. Võtke vanad raseerimispead välja ja asendage need ettevaatlikult uutega. Kontrollige, et uued raseerimispead on vanadega võrreldes täpselt samas asendis. 4. Pange fiksaator oma kohale keerates lukku päripäeva. 5. Kui olete raseerimispea õigesti paigaldanud, kuulete, kuidas see klõpsatusega õigele kohale asetub.
4.7
5-st
59
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
wirgius
28/11/2025
Lietuva
Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Positiivsed omadused
super ekonomiczna
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Gonter
25/08/2020
Polska
Pasuje do glowic hq 8.
Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
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