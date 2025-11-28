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  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks
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  • Muutke oma pardel justkui uueks
  • Muutke oma pardel justkui uueks

SH30Asendusterad

SH30/50

4.7
| (59) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Muutke oma pardel justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
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Ühilduvad tooted
Seeria 1000 pardel

Seeria 1000 pardel
Elektriline pardel

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3000 seeria pardel
Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

S3143/00

3000 seeria pardel

3000 seeria pardel
Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

S3242/12

3000 seeria pardel

3000 seeria pardel
Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

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Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

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Shaver 3000X Series

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Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

X3003/00

Vahetage iga 24 kuu järel ja muutke raseerija justkui uueks

Muutke oma pardel justkui uueks

  • ComfortCut lõiketerad

  • Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga

  • Sobib S5000 seeria ümara kujuga

Ühtlane ja puhas raseerimine

Ühtlane ja puhas raseerimine

27 iseterituvat lõiketera lõikavad ühtlaselt iga karva otse nahapinna kõrguse kohalt, et tagada iga kord sile ja ühtlane viimistlus. Meie iseterituvad lõiketerad jäävad kahe aasta vältel justkui uuteks.

Ümara kujuga pardlite seeria 1000, 2000, 3000 ja 5000 jaoks

Ümara kujuga pardlite seeria 1000, 2000, 3000 ja 5000 jaoks

Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories

Lihtne raseerimispeade vahetamine

Lihtne raseerimispeade vahetamine

1. Avage pardel, vajutades vabastusnuppu. 2. Eemaldage fiksaator, pöörates lukku vastupäeva. 3. Võtke vanad raseerimispead välja ja asendage need ettevaatlikult uutega. Kontrollige, et uued raseerimispead on vanadega võrreldes täpselt samas asendis. 4. Pange fiksaator oma kohale keerates lukku päripäeva. 5. Kui olete raseerimispea õigesti paigaldanud, kuulete, kuidas see klõpsatusega õigele kohale asetub.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

59

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

28/11/2025

Lietuva

Lietuva

Sveiki tiko mano s3000 serijos barzdaskutei,puikus produktas.Skuta gerai.Aptarnavimas greitas.10 balų,šaunuoliai..

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Keičiamos skutimo galvutės

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Positiivsed omadused

super ekonomiczna

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

25/08/2020

Polska

Polska

Pasuje do glowic hq 8.

Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

See arvustus tehti tootele SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

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