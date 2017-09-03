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Tootmine lõpetatud
CloseCuti terade süsteem
4-suunalised Flex-otsakud
Nautige pingutuseta raseerimist. Meie vastupidavad CloseCuti terad terituvad ise töötamise ajal, ikka ja jälle.
Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.
Raseerige kauem iga laadimisega. Teie pardel püsib sama võimsana aastaid, tänu meie võimsale ja tõhusale liitiumioonakule.
4.6
5-st
113
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Norrmis
03/09/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
Philips vienmēr kvalitatīvs
Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai
stanislovas
01/07/2019
Lietuva
ilgai tarnauja elementas be įkrovos
patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Paulius
19/12/2016
Lietuva
Puiki savo klasėje
Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Võrreldes teiste juhtivate baastaseme võre- ja pöörlevate pardlitega