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  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 1000pardel

S1310/04

4.6
| (113) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Mugav ja lihtne raseerimine
Shaver Series 1000 pakub lihtsat ja mugavat raseerimist soodsa hinnaga. Neljasuunalised Flex-otsakud koos CloseCuti terade süsteemiga tagavad sileda tulemuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Klassi kõige nahalähedasem raseerimine kaelalt*

Mugav ja lihtne raseerimine

  • CloseCuti terade süsteem

  • 4-suunalised Flex-otsakud

Vastupidavad iseterituvad terad tagavad pingutuseta raseerimise

Vastupidavad iseterituvad terad tagavad pingutuseta raseerimise

Nautige pingutuseta raseerimist. Meie vastupidavad CloseCuti terad terituvad ise töötamise ajal, ikka ja jälle.

Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.

Pidev maksimaalne võimsus aastateks

Pidev maksimaalne võimsus aastateks

Raseerige kauem iga laadimisega. Teie pardel püsib sama võimsana aastaid, tänu meie võimsale ja tõhusale liitiumioonakule.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.6

5-st

113

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

03/09/2017

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Philips vienmēr kvalitatīvs

Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

ilgai tarnauja elementas be įkrovos

patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

19/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puiki savo klasėje

Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.

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See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Võrreldes teiste juhtivate baastaseme võre- ja pöörlevate pardlitega