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Tootmine lõpetatud
5D pöörlevad raseerimispead
PowerCuti lõiketerad
60 min raseerimist, 1 h laadimist
Philips 3000 pardlil on 5-suunaline raseerimispea, mis järgib teie näo ja kaela iga joont ning kumerust. See pardel lõikab igat karva otse nahapinnalt, tagades sileda ja ühtlase tulemuse.
Philipsi pardel tagab puhta ja mugava viimistluse. Selle 27 PowerCut tera lõikavad igat juuksekarva otse naha pinnalt, tagades iga kord ühtlase ja sileda raseerimise.
Võite valida vastavalt oma eelistustele märg- või kuivraseerimise. Raseerige kuivalt või kasutage oma lemmikvahtu või -geeli värskendavaks märjalt raseerimiseks.
4.7
5-st
429
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Coc23
22/04/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Positiivsed omadused
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Negatiivsed omadused
ciężar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.