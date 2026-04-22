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  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
  • Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal

3000 seeria pardelMärg- ja kuivkasutusega elektriline pardel

S3143/00

4.7
| (429) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal
Philipsi pardlite seeria 3000 märg- ja kuivkasutusega elektriline pardel tagab mugava ja puhta raseerimise isegi tundlikul nahal. 5D pöörlevad raseerimispead, 27 iseterituvat PowerCut tera ning märg- ja kuivkasutus tagavad alati suurepärase tulemuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

SkinProtect tehnoloogia

Mugav ja puhas raseerimine isegi tundlikul nahal

  • 5D pöörlevad raseerimispead

  • PowerCut lõiketerad

  • Märg- ja kuivraseerimine

  • Korrosioonikindel raseerimissüsteem

5D pöörlevad ja painduvad raseerimispead raseerivad nahalähedaselt igat näokontuuri

5D pöörlevad ja painduvad raseerimispead raseerivad nahalähedaselt igat näokontuuri

Paindumise ja viies suunas pöörlemise abil järgib raseerimispea teie näokontuure, lõigates igat karva nahalähedaselt, et tagada puhas ning mugav raseerimine isegi tundlikul nahal.

PowerCut terad tagavad pidevalt puhta raseerimise

PowerCut terad tagavad pidevalt puhta raseerimise

27 iseterituvat tera lõikavad pidevalt iga karva nahalähedaselt, tagades iga kord sileda ja ühtlase viimistluse. Iseterituvad terad püsivad kahe aasta jooksul uuena.

Sobib pea raseerimiseks

Sobib pea raseerimiseks

Pardel on kujundatud mitmekülgse lahendusena, mis võimaldab teil enesekindlalt raseerida nii oma nägu kui ka pead

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH30

    SH30
    Asendusterad

    SH30/50
    • ComfortCut lõiketerad
    • Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga
    • Sobib S5000 seeria ümara kujuga

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.7

5-st

429

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

22/04/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Positiivsed omadused

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Negatiivsed omadused

ciężar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 