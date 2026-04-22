Przyjemna golarka elektryczna, za którą nie zapłacicie miliony monet, który ogoli na zero na sucho jak i na mokro przy użyciu pianki do golenia - Doskonały prezent dla tych Panów, którzy golą się klasycznie. To cudo techniki posiada potrójny system golący oraz ma ruchome głowice. W razie czego, posiada także trymer! Wszystko wedle potrzeb jaśnie Pana. Podczas mycia swojego fantastycznego sprzętu, nie trzeba się martwić o porażenie prądem, można na luzie myć golarkę pod wodą. Podobno im większy tym lepszy, aczkolwiek tutaj się nie zgodzę, golarka jest małych rozmiarów i możesz ją zabierać na wspólne przygody i mieć gładką skórę twarzy! Zdecydowanie godny polecenia!