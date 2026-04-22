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5D pöörlevad raseerimispead
PowerCut lõiketerad
Korrosioonikindel raseerimissüsteem
Märg- ja kuivraseerimine
Paindumise ja viies suunas pöörlemise abil järgib raseerimispea teie näokontuuri, lõigates iga karva nahalähedaselt, et tagada puhas ning mugav raseerimine isegi tundlikul nahal.
27 iseterituvat tera lõikavad pidevalt iga karva nahalähedaselt, tagades iga kord sileda ja ühtlase viimistluse. Iseterituvad terad püsivad uuena kuni kaks aastat.
Kasutage mugavat kuivkasutust või valige märgkasutuse jaoks kõige meelepärasem vaht või geel kasvõi duši all.
4.7
5-st
429
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Coc23
22/04/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Golarka
Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Date of Use 2026-04-03
Kris W-11
23/09/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Opinia
Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
FAFUS
06/09/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt spełnia moje oczekiwania
Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.
Positiivsed omadused
bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy
Negatiivsed omadused
ciężar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.