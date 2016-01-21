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Tootmine lõpetatud
ComfortCuti terade süsteem
4-suunalised Flex-otsakud
Väljalükatav piirel
Nautige mugavat kuivraseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCuti terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.
Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.
Raseerige kauem iga laadimisega. Teie pardel püsib sama võimsana aastaid, tänu meie võimsale ja tõhusale liitiumioonakule.
4.5
5-st
335
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.