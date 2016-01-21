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  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine
  • Mugav ja lihtne raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000pardel

S3520/06

4.5
| (335) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Mugav ja lihtne raseerimine
Shaver Series 3000 tagab lihtsa ja mugavama raseerimise soodsa hinnaga. Neljasuunalised Flex-otsakud koos ComfortCuti terade süsteemiga tagavad sileda tulemuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Mugavalt nahalähedane

Mugav ja lihtne raseerimine

  • ComfortCuti terade süsteem

  • 4-suunalised Flex-otsakud

  • Väljalükatav piirel

Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

Ümarad servad libisevad sujuvalt üle naha, et raseerimine oleks ohutu

Nautige mugavat kuivraseerimist. Meie ümardatud peadega ComfortCuti terade süsteem libiseb sujuvalt üle naha, kaitstes seda sisselõigete eest.

Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

Otsakud painduvad 4 suunas, järgides hõlpsasti iga kumerust

Flex-otsakud painduvad sõltumatult 4 suunas, kohandudes iga näokumerusega ja tagades ühtlase raseerimise ka kaelal ja lõuajoonel.

Pidev maksimaalne võimsus aastateks

Pidev maksimaalne võimsus aastateks

Raseerige kauem iga laadimisega. Teie pardel püsib sama võimsana aastaid, tänu meie võimsale ja tõhusale liitiumioonakule.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

335

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

21/01/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 