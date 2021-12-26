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Tootmine lõpetatud
MultiPrecision terade süsteem
45 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
SmartClicki täppispiirel
Nahalähedane raseerimine ilma sisselõigeteta. Ümardatud peadega MultiPrecisioni terade süsteem libiseb sujuvalt, kaitstes teie nahka.
Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.
Saavutage kiire ja nahalähedane raseerimine. Meie MultiPrecisioni terade süsteem tõstab üles ja lõikab maha kõik karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.
Auhinnad
4.5
5-st
649
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Henx
26/12/2021
Eesti
Mugav
Mõnus abimees kiirel hommikul , lõug puhtaks ,veega pardel puhtaks , krem näkku ja minek !
Positiivsed omadused
Hea et on veega pestav ,ei pea mingi pintsliga karvu taga ajama
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
MargusH.
21/07/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Vaikne ja väga mugav kasutada.
Vaikne ja väga mugav kasutada ning väga mõistlik hind.
Negatiivsed omadused
Ei ole.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
bond007
29/03/2018
Eesti
Хорошая бритва, я доволен.
Бреет чисто, не хуже чем станок. Не раздражает кожу. Зарядки хватает на 5-6 раз. Если зарядки не хватило, то можно быстро подзарядить и закончить бритьё. Удобно лежит в руке.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5420/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5420/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Kaitseb 10 korda paremini kui tavapärane tera - katsetatud Saksamaal 2015. aastal, pärast 21-päevast kohanemist.