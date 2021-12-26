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  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
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  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
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  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
  • Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S5420/06

4.5
| (649) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine
Aquatouch kaitseb teie nahka, kui teie naudite värskendavat raseerimist. Meie ümardatud profiiliga peadega MultiPrecision Blade System libiseb sujuvalt üle naha ja ei põhjusta ärritust.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kaitseb 10x paremini kui tavapärane tera

Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine

  • MultiPrecision terade süsteem

  • 45 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • SmartClicki täppispiirel

Ümar pea libiseb naha kaitsmiseks sujuvalt mööda nahka

Ümar pea libiseb naha kaitsmiseks sujuvalt mööda nahka

Nahalähedane raseerimine ilma sisselõigeteta. Ümardatud peadega MultiPrecisioni terade süsteem libiseb sujuvalt, kaitstes teie nahka.

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.

Terad tõstavad ja seejärel lõikavad pikad ja lühikesed karvad - et raseerimine oleks kiire

Terad tõstavad ja seejärel lõikavad pikad ja lühikesed karvad - et raseerimine oleks kiire

Saavutage kiire ja nahalähedane raseerimine. Meie MultiPrecisioni terade süsteem tõstab üles ja lõikab maha kõik karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

649

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

26/12/2021

Eesti

Eesti

Mugav

Mõnus abimees kiirel hommikul , lõug puhtaks ,veega pardel puhtaks , krem näkku ja minek !

Positiivsed omadused

Hea et on veega pestav ,ei pea mingi pintsliga karvu taga ajama

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

21/07/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Vaikne ja väga mugav kasutada.

Vaikne ja väga mugav kasutada ning väga mõistlik hind.

Negatiivsed omadused

Ei ole.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5250/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

29/03/2018

Eesti

Eesti

Хорошая бритва, я доволен.

Бреет чисто, не хуже чем станок. Не раздражает кожу. Зарядки хватает на 5-6 раз. Если зарядки не хватило, то можно быстро подзарядить и закончить бритьё. Удобно лежит в руке.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5420/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5420/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Kaitseb 10 korda paremini kui tavapärane tera - katsetatud Saksamaal 2015. aastal, pärast 21-päevast kohanemist.