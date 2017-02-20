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Tootmine lõpetatud
MultiPrecision terade süsteem
50 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
SmartClicki täppispiirel
Nahalähedane raseerimine ilma sisselõigeteta. Ümardatud peadega MultiPrecisioni terade süsteem libiseb sujuvalt, kaitstes teie nahka.
Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.
Aktiveerige 10% võimsam režiim Turbo Mode, et raseerida habeme tihedamaid osi veelgi kiiremini.
Auhinnad
4.8
5-st
21
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Rafal2
20/02/2017
Polska
super golarka
Posiadam golarke od 2 tygodni.Do tej pory golilem sie maszynka reczna,bo bylem sceptycznie nastawiony do golarek elektrycznych.Wychodzilem z zalozenia,ze beda podraznialy skore.Ale postanowilem zaryzykowac i zakupilem golarke Philips S5620/12.I to byl strzal w 10!!!.W koncu dokladne i gladkie golenie(zwlaszcza na szyi),zero podraznien.Polecam kazdemu,kto nie jest przekonany.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
andreypl
07/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Super fajna golarka
Bardzo dokładnie goli. Ładowarka jest super wytrzymała, starcza na bardzo długi okres eksploatacji.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Cassius
03/05/2016
Polska
Gwarancja jakości
Produkty Philipsa to gwarancja jakości i rewelacyjnych rozwiązań. To już moja druga maszynka tej firmy. Zmieniłem nie ze względu na uszkodzenie poprzedniej ale ze względu na stępione ostrza, a służyła mi uwaga 4 lata bez wymiany ostrzy i nadal da się nią ogolić, ale nie jest już tak skuteczna.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
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See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5620/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Kaitseb 10 korda paremini kui tavapärane tera - katsetatud Saksamaal 2015. aastal, pärast 21-päevast kohanemist.