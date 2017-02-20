Este un aparat de bărbierit excelent, bărbierește foarte bine, atât uscat cât și umed! Până să cumpăr acest aparat foloseam aparat de bărbierit cu lame ,dar pentru că am barba destul de tare schimbam rezerva cam odată pe lună! Acum sunt foarte mulțumit de faptul că mă pot bărbieri și pe uscat fără să mă irit și mai ales că mă pot bărbieri in fiecare zi fără să mă strâmb în oglindă! L-am încercat și cu gel de bărbierit și am fost mulțumit (barba să nu fie mai mare de două zile)! Un alt avantaj este faptul că se curăță foarte ușor (se clătește sub jetul de apă) și nu face mizerie! Mă bărbieresc in sufragerie in fața televizorului! RECOMAND!