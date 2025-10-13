TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Philips pardel 5000 seeria Märg-ja kuivkasutusega pardel

Tugi

Philips pardel 5000 seeriaMärg-ja kuivkasutusega pardel

S5885/10

Philips pardel 5000 seeria Märg-ja kuivkasutusega pardel

Mine e-poodi

Registreerige oma toode

Saa pikendatud garantii

Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend

  • PDF fail, 6 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF fail, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

    • SH71

    SH71
    Asendusterad

    SH71/50
    • SteelPrecision lõiketerad
    • Sobib S7000 seeriale
    • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
    • Sobib 500 seeriale
    • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Veaotsing

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata