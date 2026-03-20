30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
S591/05
S5885/10
S5887/10
S5887/30
S7882/55
S7885/50
S7886/35
S7886/55
S7886/58
S5883/10
SteelPrecision lõiketerad
Sobib S7000 seeriale
Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
Sobib 500 seeriale
Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele
Võimas, kuid õrn – selle Philipsi pardli 45 iseterituvat SteelPrecision-lõiketera lõikavad kuni 90 000 korda minutis, lõigates ühe liigutusega rohkem karvu**, et saavutada puhas ja mugav tulemus.
Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories
1. Vajutage vabastusnuppe ja eraldage raseerimispea hoidik. 2. Keerake kinnitusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. 3. Eemaldage vanad raseerimispead ja sisestage asenduspead (sälgud peavad sobituma täpselt väljaulatuvatele osadele). 4. Pange kinnitusrõngad tagasi ja keerake neid päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. 5. Paigaldage raseerimispea hoidik tagasi ja sulgege.
4.8
5-st
44
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Positiivsed omadused
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Negatiivsed omadused
Cena
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Positiivsed omadused
Polecam
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
JurekB
20/06/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Recenzja głowic do maszynki do golenia
Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów
Positiivsed omadused
Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
jäätmekäitluse olemasolul