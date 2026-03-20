TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks

SH71Asendusterad

SH71/50

4.8
| (44) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Muutke oma raseerija justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
Kuva kõik eelised
Ühilduvad tooted
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Märg- ja kuivkasutusega kompaktne elektriline pardel

S591/05

Philips pardel 5000 seeria

Philips pardel 5000 seeria
Märg-ja kuivkasutusega pardel

S5885/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Wet & Dry elektripardel

S5887/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Wet & Dry elektriline pardel

S5887/30

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7882/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7885/50

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7886/35

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7886/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7886/58

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Wet & Dry elektripardel

S5883/10

Täisjõudluse saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta tagant

Muutke oma raseerija justkui uueks

  • SteelPrecision lõiketerad

  • Sobib S7000 seeriale

  • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele

  • Sobib 500 seeriale

  • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

Rohkem lõikamist iga liigutusega

Võimas, kuid õrn – selle Philipsi pardli 45 iseterituvat SteelPrecision-lõiketera lõikavad kuni 90 000 korda minutis, lõigates ühe liigutusega rohkem karvu**, et saavutada puhas ja mugav tulemus.

Pardlitele 5000 ja 6000 nurgelised mudelid ning seeriale 7000 ja 500

Pardlitele 5000 ja 6000 nurgelised mudelid ning seeriale 7000 ja 500

Asenduspea kinnitamiseks kontrollige pardli tagakülge. Kas vajate abi? Külastage veebisaiti philips.com/accessories

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

Pardli täisjõudluse taastamine on väga lihtne

1. Vajutage vabastusnuppe ja eraldage raseerimispea hoidik. 2. Keerake kinnitusrõngaid vastupäeva ja eemaldage need. 3. Eemaldage vanad raseerimispead ja sisestage asenduspead (sälgud peavad sobituma täpselt väljaulatuvatele osadele). 4. Pange kinnitusrõngad tagasi ja keerake neid päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. 5. Paigaldage raseerimispea hoidik tagasi ja sulgege.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

44

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

1

20/03/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Positiivsed omadused

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Negatiivsed omadused

Cena

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Positiivsed omadused

Polecam

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

20/06/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Recenzja głowic do maszynki do golenia

Produkt doskonałej jakości, brak negatywnych punktów

Positiivsed omadused

Bardzo dobra jakość tych głowic tnących, można powiedzieć że są doskonałe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. jäätmekäitluse olemasolul