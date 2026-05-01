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  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
  • Võimas raseerimine, mis on nahale õrn

Shaver Series 5000Wet & Dry elektripardel

S5887/10

4.6
| (1336) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Võimas raseerimine, mis on nahale õrn
Philips 5000 seeria tagab jõulise raseerimise, lõigates iga tõmbega veelgi rohkem karvu isegi kolmepäevase habeme korral. SkinIQ tehnoloogiaga pardel tuvastab teie karvatiheduse ja kohandab seadme töö vastavalt sellele, tagades mugava, tõhusa ja ühtlase raseerimise.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Võimas raseerimine, mis on nahale õrn

  • SteelPrecisioni terad

  • PowerAdapt andur

  • 360-D painduvad raseerimispead

  • Integreeritud väljalükatav piirel

  • Kuni 5-aastane garantii**

Nahalähedane ja tõhus raseerimine

Nahalähedane ja tõhus raseerimine

SteelPrecision terad teevad kuni 90 000 liigutust minutis, lõigates iga tõmbega rohkem karvu ja tagades nahalähedasema tulemuse. 45 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja toodetud Europpas.

Kohandub mugavamaks raseerimiseks habeme tihedusega

Kohandub mugavamaks raseerimiseks habeme tihedusega

See nutikas andur tunnetab karvatihedust 250 korda sekundis ja reguleerib automaatselt pardli raseerimisjõudlust. Tänu sellele andurile on raseerimine ühtlane ning tõhus.

Järgib näokontuure, et hoida nahaga paremat kontakti.

Järgib näokontuure, et hoida nahaga paremat kontakti.

Täielikult 360° painduvad raseerimispead järgib teie näo-ja peakontuure, et hoida lähedast kontakti teie näo ja pea kumerustega. See tagab põhjaliku, mugava ja nahalähedase raseerimise isegi keerulistes piirkondades, nagu kael ja lõualuu.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH71

    SH71
    Asendusterad

    SH71/50
    • SteelPrecision lõiketerad
    • Sobib S7000 seeriale
    • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
    • Sobib 500 seeriale
    • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.6

5-st

1336

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

01/05/2026

Eesti

Eesti

Hea pardel.

Mudel 55886/30 on korralik pardel. Ostsin just proovisin tema tööd! Soovitan!

Positiivsed omadused

Korralik pardel, raseerib hästi! Soovitan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel

Date of Use 2026-05-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel

Date of Use 2026-05-01

11/04/2026

Eesti

Eesti

Korralik toode.

Kõik meeldib. Soovitan. Väga rikkalik komplekt - kõik sees.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel

26/05/2024

Eesti

Eesti

Suurepärane pardel

Kui otsite uut pardlit, siis see on see! Mugav kasutada ka duši all. Lihtne ja mugav puhastada. Hoiab lõigatudkarvad pardli sees, nii ei lähe need lendlema. Täppispiirel on suurepärane. Mulle väga meeldib see toode. Soovitan!

Positiivsed omadused

Duši all saab kasutada, mugav. Teeb oma töö ära

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.

  2. 2-aastane garantii + 3 aastat lisagarantiid pärast MyPhilipsi lehel registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.