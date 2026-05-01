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SteelPrecisioni terad
PowerAdapt andur
360-D painduvad raseerimispead
Integreeritud väljalükatav piirel
Kuni 5-aastane garantii**
SteelPrecision terad teevad kuni 90 000 liigutust minutis, lõigates iga tõmbega rohkem karvu ja tagades nahalähedasema tulemuse. 45 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja toodetud Europpas.
See nutikas andur tunnetab karvatihedust 250 korda sekundis ja reguleerib automaatselt pardli raseerimisjõudlust. Tänu sellele andurile on raseerimine ühtlane ning tõhus.
Täielikult 360° painduvad raseerimispead järgib teie näo-ja peakontuure, et hoida lähedast kontakti teie näo ja pea kumerustega. See tagab põhjaliku, mugava ja nahalähedase raseerimise isegi keerulistes piirkondades, nagu kael ja lõualuu.
4.6
5-st
1336
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Jyri 57
01/05/2026
Eesti
Hea pardel.
Mudel 55886/30 on korralik pardel. Ostsin just proovisin tema tööd! Soovitan!
Positiivsed omadused
Korralik pardel, raseerib hästi! Soovitan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel
Date of Use 2026-05-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/30 Wet & Dry elektripardel
Date of Use 2026-05-01
jkangro
11/04/2026
Eesti
Korralik toode.
Kõik meeldib. Soovitan. Väga rikkalik komplekt - kõik sees.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5886/38 Wet & Dry elektripardel
Olku
26/05/2024
Eesti
Suurepärane pardel
Kui otsite uut pardlit, siis see on see! Mugav kasutada ka duši all. Lihtne ja mugav puhastada. Hoiab lõigatudkarvad pardli sees, nii ei lähe need lendlema. Täppispiirel on suurepärane. Mulle väga meeldib see toode. Soovitan!
Positiivsed omadused
Duši all saab kasutada, mugav. Teeb oma töö ära
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver Series 5000 S5887/30 Wet & Dry elektriline pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.
2-aastane garantii + 3 aastat lisagarantiid pärast MyPhilipsi lehel registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.