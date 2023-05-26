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  • Vähendab nahaärritust
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  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
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  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust
  • Vähendab nahaärritust

Tootmine lõpetatud

Shaver series 6000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S6630/11

4.7
| (241) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Vähendab nahaärritust
Philips Series 6000 tagab nahalähedase tulemuse ja vähendab nahaärritust. See on võimalik tänu hõõrdumisvastasele kattele, mis loob sileda pealispinna ja libiseb kergelt üle naha, põhjustades vähem ärritust.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

tänu hõõrdumisvastasele kattele

Vähendab nahaärritust

  • MultiPrecisioni lõiketerad

  • Hõõrdumisvastane kate

  • Keskpiirliga otsakud

  • Kaitserežiim

MultiPrecisioni lõiketerad lõikavad tõhusalt ka lühikest habet

MultiPrecisioni lõiketerad lõikavad tõhusalt ka lühikest habet

Nautige kiiret ja nahalähedast tulemust. MultiPrecisioni lõiketerad tõstavad lõikamiseks üles nii pikad kui ka lühikesed karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.

Hõõrdumisvastane kate lihtsaks ja sujuvaks raseerimiseks

Hõõrdumisvastane kate lihtsaks ja sujuvaks raseerimiseks

Spetsiaalse kattega kaetud raseerimisrõngad vähendavad hõõrdumist, tagades lihtsa ja sujuva raseerimise ning minimeerides nahaärritust.

Viies suunas kontuure järgivad pead tagavad mugava raseerimise

Viies suunas kontuure järgivad pead tagavad mugava raseerimise

Viies suunas sõltumatult liikuvad Flex-raseerimispead järgivad teie näokontuure ning võimaldavad pardlil libiseda üle naha mugavalt ja minimaalse takistusega.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.7

5-st

241

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

26/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetna maszynka

Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!

Positiivsed omadused

delikatna, dokładna, szybkie ładowanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

07/03/2022

Polska

Polska

Polecam

Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.

Positiivsed omadused

cicha praca, dokładne golenie

Negatiivsed omadused

kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

28/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

recenzja

Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.

Positiivsed omadused

Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość

Negatiivsed omadused

Brak opakowania np. podczas wyjazdu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 