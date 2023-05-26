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Tootmine lõpetatud
MultiPrecisioni lõiketerad
Hõõrdumisvastane kate
Keskpiirliga otsakud
Kaitserežiim
Nautige kiiret ja nahalähedast tulemust. MultiPrecisioni lõiketerad tõstavad lõikamiseks üles nii pikad kui ka lühikesed karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.
Spetsiaalse kattega kaetud raseerimisrõngad vähendavad hõõrdumist, tagades lihtsa ja sujuva raseerimise ning minimeerides nahaärritust.
Viies suunas sõltumatult liikuvad Flex-raseerimispead järgivad teie näokontuure ning võimaldavad pardlil libiseda üle naha mugavalt ja minimaalse takistusega.
4.7
5-st
241
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Joker13
26/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetna maszynka
Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!
Positiivsed omadused
delikatna, dokładna, szybkie ładowanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Maciej_76
07/03/2022
Polska
Polecam
Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.
Positiivsed omadused
cicha praca, dokładne golenie
Negatiivsed omadused
kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Odeon
28/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
recenzja
Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.
Positiivsed omadused
Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość
Negatiivsed omadused
Brak opakowania np. podczas wyjazdu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.