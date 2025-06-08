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Nano SkinGlide’i kate
SteelPrecisioni terad
Liigutusandur
360-D painduvad raseerimispead
Kuni 5-aastane garantii*****
Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutsentimeetril on kuni 250,000 mikropärlit. See vähendab hõõrdumist kuni 30%***, minimeerides seeläbi nahaärritust.
SteelPrecisioni terad teevad kuni 90 000 liigutust minutis, lõigates iga tõmbega rohkem karvu* ja tagades nahalähedase tulemuse. 45 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja toodetud Euroopas.
Liigutusanduri tehnoloogia jälgib teie raseerimistehnikat ja juhendab teid tõhusama tulemuseni. Enamik mehi saavutab parema raseerimistehnika juba pärast kolme raseerimist ja seda vähemate tõmmetega***.
4.7
5-st
782
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
08/06/2025
Eesti
Iga uus asi on hea, kuid see seade isegi üllatas mind, soovitan !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel
Meelismees
07/11/2024
Eesti
Ilisus ja hea pardel
Väga hästi töötab ja ei pea enam zileti üle ajama. Kasutan pardlit üle päeva ja ühe laadimisega kestab mul aku mitu kuud.
Positiivsed omadused
Ei ärrita, lõikab hästi, hea aku
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel
Raita
31/10/2023
Eesti
Kinnitatud ostja
Lõikab väga hästi
Lõikab väga hästi ,vedelikuga puhastanud veel ei ole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
võrreldes katmata materjaliga
Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.
Põhineb Philips Series S7000 mudeli ja GroomTribe’i rakenduse kasutajate 2019. aasta kogemusel
võrreldud raseerimisjääkidega pärast puhastusvedeliku ja vee kasutamist kassetis
2-aastane garantii + 3 aastat lisagarantiid pärast MyPhilipsi lehel registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.