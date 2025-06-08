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  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
  • Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse

Shaver series 7000Wet & Dry elektripardel

S7885/50

4.7
| (781) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse
Philips 7000 seeria libiseb sujuvalt üle teie naha, tagades nahalähedase raseerimise- seda isegi kolmepäevase habeme puhul. Täiustatud SkinIQ tehnoloogiaga pardel jälgib ja kohandab liikumist, tagades ühtlase ning nahalähedase tulemuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

koos SkinIQ tehnoloogiaga

Nahalähedasem* raseerimine, täiustatud nahakaitse

  • Nano SkinGlide’i kate

  • SteelPrecisioni terad

  • Liigutusandur

  • 360-D painduvad raseerimispead

  • Kuni 5-aastane garantii*****

Vähendab hõõrdumistunnet ja nahaärritusi

Vähendab hõõrdumistunnet ja nahaärritusi

Raseerimispea ja naha vahele jääb tõhus kaitsekiht, mille igal ruutsentimeetril on kuni 250 000 mikropärlit. See vähendab hõõrdumist kuni 30%***, minimeerides seeläbi nahaärritusi.

Nahalähedane ja tõhus raseerimine

Nahalähedane ja tõhus raseerimine

SteelPrecision terad teevad kuni 90 000 liigutust minutis, lõigates iga tõmbega rohkem karvu ja tagades nahalähedasema tulemuse. 45 suure jõudlusega tera on iseterituvad ja toodetud Europpas.

Aitab saavutada parema tehnika vähemate liigutustega

Aitab saavutada parema tehnika vähemate liigutustega

Liigutusanduri tehnoloogia jälgib teie raseerimistehnikat ja juhendab teid tõhusama tulemuseni. Enamik mehi saavutab parema raseerimistehnika juba pärast kolme raseerimist ja seda vähemate tõmmetega***.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH71

    SH71
    Asendusterad

    SH71/50
    • SteelPrecision lõiketerad
    • Sobib S7000 seeriale
    • Sobib S5000 nurgelistele mudelitele
    • Sobib 500 seeriale
    • Ei sobi S5000 ümara kujuga mudelitele

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.7

5-st

781

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

08/06/2025

Eesti

Eesti

Iga uus asi on hea, kuid see seade isegi üllatas mind, soovitan !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7882/55 Wet & Dry elektripardel

07/11/2024

Eesti

Eesti

Ilisus ja hea pardel

Väga hästi töötab ja ei pea enam zileti üle ajama. Kasutan pardlit üle päeva ja ühe laadimisega kestab mul aku mitu kuud.

Positiivsed omadused

Ei ärrita, lõikab hästi, hea aku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/58 Wet & Dry elektripardel

31/10/2023

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Lõikab väga hästi

Lõikab väga hästi ,vedelikuga puhastanud veel ei ole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7886/55 Wet & Dry elektripardel

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. võrreldes katmata materjaliga

  2. Testides võrreldud Philips Series 3000 mudeliga.

  3. võrreldes helmesteta kattekihiga

  4. võrreldud raseerimisjääkidega pärast puhastusvedeliku ja vee kasutamist kassetis

  5. 2-aastane garantii + 3 aastat lisagarantiid pärast Philips.ee lehel registreerimist 90 päeva jooksul pärast ostu sooritamist.