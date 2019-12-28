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  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
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  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
  • Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul

Tootmine lõpetatud

Shaver series 7000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S7930/16

4.7
| (194) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul
Philips Shaver Series 7000 on loodud pakkuma nahalähedast tulemust tundlikule nahale. Kasutades personaalseid nõuandeid, mis on arendatud koostöös dermatoloogidega, leiavad mehed lahendusi oma nahaspetsiifilistele probleemidele. Sest iga näonahk on erinev.
Kuva kõik eelised
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Meie parim toode tundlikule nahale

Nahalähedane tulemus ka tundliku naha puhul

  • SkinGlide’i rõngad

  • GentlePrecisioni terad

  • BeardAdapti andur

  • Isiklik raseerimisplaan

Mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad tagavad sujuvama libisemise

Mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad tagavad sujuvama libisemise

Nautige sujuvat libisemist tänu Philipsi täiustatud mikroosakeste tehnoloogiale. Aerodünaamilisest liuglemisest inspiratsiooni saanud raseerimisrõngad on kaetud tuhandete väikeste läbipaistvate pallikestega, mis tagavad maksimaalse mugavuse.

Pardel nahalähedaseks, kuid õrnaks habemeajamiseks

Pardel nahalähedaseks, kuid õrnaks habemeajamiseks

Tundlikule nahale mõeldud elektriline pardel on varustatud GentlePrecisioni teradega, et minimeerida nahaärritust ja korduvaid tõmbeid nahal. Seda isegi 3-päeva vanuseid habemetüükaid raseerides.

Tihedal habemel pole pääsu

Tihedal habemel pole pääsu

See elektriline pardel on varustatud BeardAdapt anduriga, mis tunnetab teie habeme tihedust. Seejärel reguleerib see võimsust pooleliolevale tööle vastavalt automaatselt. Lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

194

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

28/12/2019

Eesti

Eesti

Toode sobib väga hästi tundlikule nahale

Ajab väga nahalähedaselt ilma ärrituseta ja kiirelt

Positiivsed omadused

Kiire, vaikne, hea aku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

07/08/2019

Eesti

Eesti

Tundlikule nahale meelepärane

Tundlikule nahale väga hea pardel. Ei katku ja saab kiirelt habeme ära aetud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7940/16 Märg- ja kuivkasutusega pardel

05/03/2021

Lietuva

Lietuva

Super atlieka savo darbą

Rekomenduoju tikrai verta įsigyti,atitiko viską kaip reklamoj.

Positiivsed omadused

Pranoko lūkeščius

Negatiivsed omadused

Nėra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7930/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 