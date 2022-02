Pillake see maha või tehke märjaks ja lihtsalt kasutage edasi!

Philipsi SHOQBOX on pritsme- ja põrutuskindel ning sobib ideaalselt väljas seiklejatele. Tänu pritsmekindlusele ei pea muretsema vihma või ümberläinud vedelike pärast. Kummist korpus on tehtud spetsiaalsest tugevast materjalist, mis kannatab põrutusi ja karmi kohtlemist. Lihtsalt visake see kotti või riputage seljakoti külge. Sobib ideaalselt karmidesse välistingimustesse.