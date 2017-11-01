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Sügavpuhastus
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Pooride sügavpuhastushari muudab poorid ja komedoonid vähem märgatavaks ja ennetab nende teket. Harjal on ainulaadne kombinatsioon paksematest ja õhematest harjastest. Õhemad harjased jõuavad poorideni ja sügavpuhastavad neid ning paksemad harjased pühivad mustuse eemale. Ennetab poore ja muudab need vähem märgatavaks 9 naisel 10-st.*
VisaPure'iga puhastamine tähendab, et eemaldate meigijäägid ning tuhmid ja surnud naharakud veelgi põhjalikumalt. Tänu sügavpuhastavale efektile imenduvad teie lemmiknahahooldustooted – nagu kreemid, seerumid ja essentsid – veelgi paremini teie naha sisse.
Kõiki VisaPure’i harju iseloomustab ainulaadne viis-ühes harjaste tehnoloogia. Iga harjast on kaks korda rohkem poleeritud ja pehmed siidised otsad libisevad sujuvalt. VisaPure’i harjased on ülipikad, et need oleksid nahal eriti mugavad. Efektiivsuse tagamiseks on VisaPure’i harjased pooridest kuni 3 korda väiksemad ning tugevad harjased töötlevad korraga rohkem poore, tagades puhastades pehme ja luksusliku tunde. Harjased on valmistatud spetsiaalsest vettpidavast materjalist.
5.0
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Testerka
01/11/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Põhineb pooride sügavpuhastusharja testil Koreas (2014)