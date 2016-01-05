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  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
  • Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel

Tootmine lõpetatud

Philips AventDigitaalne videomonitor

SCD610/00

4.2
| (6) Auhinnad
Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel
Meie digitaalse videomonitori tehnoloogia võimaldab teil oma beebiga igal ajal turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Nähtavus päeval ja öösel, igal pool teie kodus

Kõige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel

  • Ühildub 4 kaameraga

150 m tööulatus

150 m tööulatus

Püsige oma beebiga ühenduses kogu kodus 150 meetri raadiuses

2,4-tolline LCD ekraan päevaes ja öise nähtavusega

2,4-tolline LCD ekraan päevaes ja öise nähtavusega

Nähke oma beebit päeval ja öösel. Värviline päeval ja infrapunaga must-valge öösel

Automaatne kanali valimine

Automaatne kanali valimine

Kuulete vaid oma beebit ja ei midagi muud. Teie monitor lülitub automaatselt 120 kanali vahel, et hoida teie ühendus segajatest vaba

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

6

Auhinnad

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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