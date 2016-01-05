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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCD610/00
Ühildub 4 kaameraga
Püsige oma beebiga ühenduses kogu kodus 150 meetri raadiuses
Nähke oma beebit päeval ja öösel. Värviline päeval ja infrapunaga must-valge öösel
Kuulete vaid oma beebit ja ei midagi muud. Teie monitor lülitub automaatselt 120 kanali vahel, et hoida teie ühendus segajatest vaba
4.2
5-st
6
Auhinnad
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
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weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Jah, soovitan seda toodet
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Jah, soovitan seda toodet
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ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
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