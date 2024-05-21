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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseBeebi kinkekomplekt

SCD837/10

4.9
| (105) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Ideaalne kinkekomplekt, et toita ja rahustada teie beebit. Tänu Natural Response lutile saavad beebid sarnaselt rinnaga toitmisele omas rütmis juua, mis teeb imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 1 pudel

  • 125 ml

  • Ultra air lutt

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

105

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

21/05/2024

Polska

Polska

Najlepszy zestaw butelek !

Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!

Positiivsed omadused

Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Butelki Natural Response od pierwszych dni

Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.

Positiivsed omadused

Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Najlepsze butelki dla maluszka

Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.

Positiivsed omadused

Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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