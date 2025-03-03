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Philips Avent Natural Response Beebi kinkekomplekt
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SCD837/10
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Tähtsa teabe juhend
Kasutusjuhend
Kõik (9)
Funktsioonid (1)
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
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