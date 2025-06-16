Philips Avent videomonitor on tõeliselt hea abiline eriti esmakordsetele vanematele. Eriti hästi aitab see sellisel juhul kui laps nutab ja ei saa täpselt aru miks. Sellisel juhul lähen tuppa kus on kaamera ja lapse nutmise järgi analüüsib see mis tal vaja on. Tihti ongi see, et laps on väsinud ja peab ta magama panema. Vahel aga ütleb, et tal on ebamugav, siis enamasti ongi mähe märg või vaja krooks välja saada. Seda viimast ütleb vahel kaamera veel eraldi- saab nutust aru, kui on vaja last krooksutama panna. Nii saab palju kiiremini lapse mure lahedanda. Lisaks meeldib, et saab vaadata kas laps on kerges või sügavas unes. Kui soovd lapse juurest teise tuppa minna, siis on hea oodata ära sügav uni ja nii hea, et seda läbi kaamera kontrollida saab. Meie oleme väga rahul ja imestame tihti kui hea asi on ikka välja mõeldud!