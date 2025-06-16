30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Full HD kaamera
12 h kasutusajaga vanemaseade
Süsteem Secure Connect
Ühendage Baby Monitor+rakenduse kaudu
Meie turvaline Secure Connect süsteem kasutab mitmeid krüptitud linke beebiseadme ühendamiseks vanemaseadme ja rakendusega, tagades turvalise ja privaatse ühenduse.
Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjalt.
Beebiseadmes kasutatakse full HD kaamerat koos öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga, luues selge pildi teie lapse toast päeval ja öösel.
4.6
5-st
255
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Tell5
16/06/2025
Eesti
Super funktsioonid ja hea kvaliteet
Philips Avent videomonitor on tõeliselt hea abiline eriti esmakordsetele vanematele. Eriti hästi aitab see sellisel juhul kui laps nutab ja ei saa täpselt aru miks. Sellisel juhul lähen tuppa kus on kaamera ja lapse nutmise järgi analüüsib see mis tal vaja on. Tihti ongi see, et laps on väsinud ja peab ta magama panema. Vahel aga ütleb, et tal on ebamugav, siis enamasti ongi mähe märg või vaja krooks välja saada. Seda viimast ütleb vahel kaamera veel eraldi- saab nutust aru, kui on vaja last krooksutama panna. Nii saab palju kiiremini lapse mure lahedanda. Lisaks meeldib, et saab vaadata kas laps on kerges või sügavas unes. Kui soovd lapse juurest teise tuppa minna, siis on hea oodata ära sügav uni ja nii hea, et seda läbi kaamera kontrollida saab. Meie oleme väga rahul ja imestame tihti kui hea asi on ikka välja mõeldud!
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
Janna7
01/04/2025
Eesti
Elupäästja
Mugav ja kompaktne seade. Helitugevus ja pilt väga hea ja selge. Ükski lapse liigutus ega piiks ei jää märkamata, isegi kui laps magab näiteks teisel korrusel. Mugav ka reisile kaasa võtta, ei võta palju ruumi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
LiisaM
01/10/2024
Eesti
Lisa silmapaar ja meelerahu
Meie peres on antud videomonitor väga suureks abimeheks ja kindlustunde loojaks olnud ning absoluutselt igapäevaselt kasutuses. Enim on meeldinud lai ekraan ja üliterav kaamera. Lisaks on abiks olnud öörežiim ja digitaalzuum, et lapsel ka pimedas pilk peal hoida ning valge müra funktsioon, et beebit magama suigutada.
Positiivsed omadused
Terav kaamerapilt, lai ekraan, digitaalzoom, valgemüra.
Negatiivsed omadused
Roheline tuli monitoril.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses siseruumides
Ökorežiimis pärast täislaadimist