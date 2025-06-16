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Tootmine lõpetatud

Philips Avent ConnectedConnected beebimonitor

SCD923/26

4.6
| (255) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Kindlustunne kõikjal
Hoidke oma beebil turvaliselt silma peal, kus te ka ei viibiks, kasutades Philips Avent Connected beebimonitori . Meie Secure Connect süsteemiga olete kogu kodu ulatuses oma lapse juures. Baby Monitor+ rakendus võimaldab kõikjal tema kõrval olla.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Hoidke oma lapsel silma peal, kodus ja kaugemal

Kindlustunne kõikjal

  • Full HD kaamera

  • 12 h kasutusajaga vanemaseade

  • Süsteem Secure Connect

  • Ühendage Baby Monitor+rakenduse kaudu

Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma

Meie turvaline Secure Connect süsteem kasutab mitmeid krüptitud linke beebiseadme ühendamiseks vanemaseadme ja rakendusega, tagades turvalise ja privaatse ühenduse.

Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjalt.

Vaadake iga liigutust, kuulake iga iitsatust

Beebiseadmes kasutatakse full HD kaamerat koos öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga, luues selge pildi teie lapse toast päeval ja öösel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

255

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

16/06/2025

Eesti

Eesti

Super funktsioonid ja hea kvaliteet

Philips Avent videomonitor on tõeliselt hea abiline eriti esmakordsetele vanematele. Eriti hästi aitab see sellisel juhul kui laps nutab ja ei saa täpselt aru miks. Sellisel juhul lähen tuppa kus on kaamera ja lapse nutmise järgi analüüsib see mis tal vaja on. Tihti ongi see, et laps on väsinud ja peab ta magama panema. Vahel aga ütleb, et tal on ebamugav, siis enamasti ongi mähe märg või vaja krooks välja saada. Seda viimast ütleb vahel kaamera veel eraldi- saab nutust aru, kui on vaja last krooksutama panna. Nii saab palju kiiremini lapse mure lahedanda. Lisaks meeldib, et saab vaadata kas laps on kerges või sügavas unes. Kui soovd lapse juurest teise tuppa minna, siis on hea oodata ära sügav uni ja nii hea, et seda läbi kaamera kontrollida saab. Meie oleme väga rahul ja imestame tihti kui hea asi on ikka välja mõeldud!

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

01/04/2025

Eesti

Eesti

Elupäästja

Mugav ja kompaktne seade. Helitugevus ja pilt väga hea ja selge. Ükski lapse liigutus ega piiks ei jää märkamata, isegi kui laps magab näiteks teisel korrusel. Mugav ka reisile kaasa võtta, ei võta palju ruumi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

01/10/2024

Eesti

Eesti

Lisa silmapaar ja meelerahu

Meie peres on antud videomonitor väga suureks abimeheks ja kindlustunde loojaks olnud ning absoluutselt igapäevaselt kasutuses. Enim on meeldinud lai ekraan ja üliterav kaamera. Lisaks on abiks olnud öörežiim ja digitaalzuum, et lapsel ka pimedas pilk peal hoida ning valge müra funktsioon, et beebit magama suigutada.

Positiivsed omadused

Terav kaamerapilt, lai ekraan, digitaalzoom, valgemüra.

Negatiivsed omadused

Roheline tuli monitoril.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Connected SCD923/26 Connected beebimonitor

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses siseruumides

  2. Ökorežiimis pärast täislaadimist