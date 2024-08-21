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Philips Avent Connected Connected beebimonitor
Tootmine lõpetatud
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SCD923/26
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Mida peaksin tegema enne, kui oma Baby Monitori kasutusest kõrvaldan?
Kas ma saan oma beebikaamera teise beebimonitori keskseadmega ühendada?
Minu külaline ei näe videot rakenduses Philips Avent Baby Monitor+
Minu Philips Avent ühendatud beebimonitor kaotab ühenduse
Ma ei saa seadistada oma seadmeid ja rakendust Philips Avent Baby Monitor+
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