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Tootmine lõpetatud
1 pudel
120 ml
Vastsündinule sobiva vooga lutt
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Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.8
5-st
95
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Polecam z całego serca
Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!
Positiivsed omadused
Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Rewelacyjna butelka dla maluszka
Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.
Positiivsed omadused
Wygodna do trzymania, ekologiczna
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
mama_inspiruje
07/04/2022
Polska
Fantastyczna
Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.
Positiivsed omadused
szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu
Negatiivsed omadused
cięższa niż plastikowa
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See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.