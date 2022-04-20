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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlaasist lutipudel Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural pudelite ülipehme lutt sarnaneb veelgi rohkem rinnaga. Lai rinnakujuline lutt, paindlik spiraalne disain ja mugavuslehed võimaldavad loomulikku haaramist, tänu millele saab lihtsasti kombineerida rinna ja pudeliga toitmist.
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Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 120 ml

  • Vastsündinule sobiva vooga lutt

  • 0k+

Rinda meenutav ülipehme lutt

Rinda meenutav ülipehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Mugavuslehtedega paindlik spiraalne disain

Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

95

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

3

20/04/2022

Polska

Polska

Polecam z całego serca

Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!

Positiivsed omadused

Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjna butelka dla maluszka

Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.

Positiivsed omadused

Wygodna do trzymania, ekologiczna

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Fantastyczna

Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.

Positiivsed omadused

szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu

Negatiivsed omadused

cięższa niż plastikowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.