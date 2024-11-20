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  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

4.9
| (173) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
Rahulik elu esimesest elupäevast alates. Philips Avent vastsündinu lutt sobib hästi beebi tillukese suuga ning seda saab turvaliselt kasutada kuni ta saab pooleaastaseks. Ükskõik kes beebiga tegeleb, rahustav lutt olgu ikka käepärast!
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Väike ja kerge ning suurepärase sobivusega

Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

  • Loodud vastsündinutele

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

  • 0-2 kuud

Kerge vastsündinute lutt, sobib kuni 6 kuu vanustele

Kerge vastsündinute lutt, sobib kuni 6 kuu vanustele

Meie vastsündinute lutid on spetsiaalselt disainitud, et sobituda pisikeste suude ja nägudega. Tänu kergele, rõngata disainile on see ideaalne esimene lutt ja sobib kuni 6 kuu vanustele beebidele. Luti kuju ja suurus aitavad teie beebil lihtsasti üle minna meie Philips Avent Ultra air ja Ultra soft lutisarjadele, et tema loomulikud imemisvajadused oleks alati rahuldatud.

98% beebidest leppis selle lutiga*

98% beebidest leppis selle lutiga*

Küsisime vanematelt, kuidas nende beebid tekstuuriga silikoonluttidega harjuvad. Keskmiselt 98% vanematest vastasid, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Optimaalne suuõõne terveks arenguks

Optimaalne suuõõne terveks arenguks

Meie ortodontilised ja sümmeetrilised pehmed silikoonlutid on loodud, pidades silma suu loomulikku arengut.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

173

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Positiivsed omadused

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Positiivsed omadused

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Positiivsed omadused

Trwałość, jakość, kształt.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja