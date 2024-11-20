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  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
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  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
  • Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

4.9
| (173) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale
Meelerahu algusest peale. Lutt Philips Avent ultra start on loodud vastsündinu suu jaoks ja seda võib kasutada ohutult esimese kuue elukuu jooksul. Leevendus ja lohutus on alati käepärast olenemata sellest, kes lapse eest hoolitseb. Nüüd 80% taimsest materjalist.*
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Väike ja kerge ning suurepärase sobivusega

Rahustab vastsündinuid alates esimesest päevast peale

  • Loodud vastsündinutele

  • BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 0-2 kuud

Väikestele suudele täpselt sobiv

Väikestele suudele täpselt sobiv

Meie vastsündinute lutid on spetsiaalselt disainitud, et sobituda pisikeste suude ja nägudega. Tänu kergele, rõngata disainile on see ideaalne esimene lutt ja sobib kuni 6 kuu vanustele beebidele. Nibuosa kuju ja suurus aitavad teie beebil lihtsasti üle minna meie Philips Avent Ultra air ja Ultra soft lutisarjadele, et tema loomulikud imemisvajadused oleks alati rahuldatud.

Optimaalne suuõõne terveks arenguks

Optimaalne suuõõne terveks arenguks

Meie ortodontilised ja sümmeetrilised pehmed silikoonlutid on loodud, pidades silma suu loomulikku arengut.

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga**

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga**

Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

173

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Positiivsed omadused

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Positiivsed omadused

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Positiivsed omadused

Trwałość, jakość, kształt.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  3. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  4. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.