TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Philips Avent Pacifier ultra start

Tugi

Philips Avent Pacifierultra start

SCF075/11

Philips Avent Pacifier ultra start

Mine e-poodi

Võtke oma tootest maksimum

  • Philips Avent luttide puhastamine ja steriliseerimine lutikarbi ning mikrolaineahju abil
    Philips Avent luttide puhastamine ja steriliseerimine lutikarbi ning mikrolaineahju abil
  • Vee eemaldamine Philips Avent lutist
    Vee eemaldamine Philips Avent lutist

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 1.6 MB
  • 9 July 2025

Korduma kippuvad küsimused

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata