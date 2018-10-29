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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF124/01
Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
Lutid Philips Avent Classic aitavad beebit ööpäevaringselt rahustada. Meie erinevates värvides ortodontilise kokkulangeva nibuosaga lutid aitavad kaasa beebi suu loomulikule arengule.
Mugavuse tagamiseks
0–6 kuud
Ortodontilised ja BPA-vabad
Kahene komplekt
Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
Arvustused
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014
Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012