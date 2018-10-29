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  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks
  • Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikaline lutt

SCF124/01

Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

Lutid Philips Avent Classic aitavad beebit ööpäevaringselt rahustada. Meie erinevates värvides ortodontilise kokkulangeva nibuosaga lutid aitavad kaasa beebi suu loomulikule arengule.

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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Stiilne disain, selge välimus

Teie beebi igapäevase mugavuse tagamiseks

  • Mugavuse tagamiseks

  • 0–6 kuud

  • Ortodontilised ja BPA-vabad

  • Kahene komplekt

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st*

Beebid teavad, mis neile meeldib! Küsisime emadelt, kuidas nende beebid Philips Aventi nibuosaga luttidega harjuvad ja leidsime, et meie lutid on heaks kiitnud 9 beebit 10-st.*

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  4. Aasta tootja 2014

  5. Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012