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Philips Avent Klassikaline lutt
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF124/01
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Miks on Aventi luti otsad ja lutid valmistatud lateksi asemel silikoonist?
Kuidas kontrollida Philipsi Aventi luti ohutust
Kui kaua saan Philipsi Avent lutti kasutada?
Kuidas eemaldada vett Philipsi Aventi lutist?
Kas Philipsi Aventi vanusepiirangud on olulised?
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