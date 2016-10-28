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Tootmine lõpetatud

Philips AventMugav rinnakaitsekomplekt

SCF157/02

4.8
| (81) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Mugavus ja kaitse
Ülipehmed Philips Aventi rinnakaitsmed SCF157/02 on mõeldud rinnahoidjas kandmiseks, et kaitsta nibusid hõõrdumise eest ja koguda ülemäärast rinnapiima.
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Mugavus ja kaitse

  • 2 tk

Koguvad liigset rinnapiima

Philips Aventi rinnapiima kogumise kaitsmed (avadeta) – koguvad toitmisel või rinnapumba kasutamisel liigset rinnapiima.

Aitavad vähendada liigsurvet

Kaitseb valutavaid nibusid

Ventileeritud kaitsed – kaitsevad valutavaid või lõhenenud nibusid, aidates neil kiiremini paraneda. Kaitsete õrn surve aitab leevendada liigset survet rinnas. Avad võimaldavad õhul ringelda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

81

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

28/10/2016

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.

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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

labai tinkami nakčiai

labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.

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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

30/12/2018

Polska

Polska

Polecam z całego serca!

Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.

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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

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