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Tootmine lõpetatud
2 tk
Philips Aventi rinnapiima kogumise kaitsmed (avadeta) – koguvad toitmisel või rinnapumba kasutamisel liigset rinnapiima.
Ventileeritud kaitsed – kaitsevad valutavaid või lõhenenud nibusid, aidates neil kiiremini paraneda. Kaitsete õrn surve aitab leevendada liigset survet rinnas. Avad võimaldavad õhul ringelda.
4.8
5-st
81
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Pulsatilla
28/10/2016
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
vilija
15/07/2019
Lietuva
labai tinkami nakčiai
labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
MartaN
30/12/2018
Polska
Polecam z całego serca!
Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
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See arvustus tehti tootele SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
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See jaotis sisaldab klientide arvamusi toote kohta. Philipsil ei ole seost selles jaotises esitatud klientide arvamusega ning siin edastatud tehnilise teabe ja/või nõuannetega toote kasutamise kohta. Klientide loodud sisu ei saa võtta Philipsi ametliku seisukohana.